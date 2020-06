SACE per l'Italia: una garanzia per la ripartenza

L'emergenza Covid-19 sta portando a un ripensamento globale delle attività economiche e d'impresa. Tra gestione dell'emergenza e sfida della ripartenza, quali gli scenari per le imprese italiane? Quali strumenti hanno a disposizione per reperire finanziamenti?Tutto questo al centro del nuovo evento di SACE per approfondire Garanzia Italia e le nuove iniziative sviluppate con il per sostenere il tessuto imprenditoriale nazionale.