Riapertura, la protesta dei parchi tematici per chiedere di ripartire 15 maggio 2021

A Roma, in piazza del popolo, centinaia di lavoratori e addetti dei parchi tematici si sono ritrovati per manifestare pacificamente e chiedere di riaprire prima del 1 luglio, data che come da programma del governo dovrebbe permettere al settore di ripartire. Ma questo potrebbe significare ulteriori perdite ad un settore già duramente colpito dalla crisi economica dovuta alla pandemia da covid 19.