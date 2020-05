Remo Ruffini: "Nel 2021 difficilmente il lusso tornerà ai livelli del 2019" di Monica D'Ascenzo 11 maggio 2020

La nuova normalità per il lusso non sarà il ritorno al pre emergenza ma una dimensione dversa e anche per i risultati difficilmente si tornerà ai livelli del 2019 nel corso del 2021. Ne è convinto Remo Ruffini, numero uno di Moncler, che non pensa che Europa e Stati Uniti avranno una ripresa così pronta come quella dimostrata dalla Cina. E su Moncler assicura: “E' una società solida finanziariamente”.