Recovery plan, Conte: si tratta di un piano d'interesse nazionale

Milano, 15 dic. (askanews) - Il piano nazionale di ripresa e resilienza, il cosiddetto recovery plan "sarà un piano nazionale.

Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, pronunciate nel corso del suo intervento online all'assemblea della Coldiretti.

Non abbiamo, come governo una 'concezione padronale' - ha detto Conte - le risorse non saranno gestite con arbitrarietà da parte del governo o di un singolo ministro. Le risorse sono della comunità nazionale e resteranno tali anche in fase di attuazione e monitoraggio dell'attuazione".

Conte ha anche sottolineato che il piano di ripresa è una grande occasione per rilanciare l'intero comparto agricolo nazionale e ha fatto leva sul concetto di accountability pubblica per il monitoraggio della sua attuazione.

"Significa - ha precisato il premier - che tutti i cittadini, non solo il Parlamento, le parti sociali, le categorie ma ogni singolo potrà in qualsiasi momento controllare sul sito ufficiale del governo ogni progetto e il suo stato di avanzamento e verificare se gli investimenti pubblici siano o meno in ritardo. Questo è il miglior sistema a garanzia di tutti".

Infine il premier ha posto l'accento sulla tutela del Made in Italy sul mercato nazionale e internazionale, sia impegnandosi come governo sul fronte dell'export sia chiedendo a tutti di "comprare italiano".

"Vorrei invitare i cittadini ad acquistare prodotti autenticamente italiani. È il modo migliore per ringraziare e sostenere gli 'eroi del cibo'a cui è dedicato l'incontro di oggi".