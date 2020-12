Quanto incidono gli incentivi sui contratti stabili?

Esonero totale del versamento dei contributi previdenziali fino a un limite massimo di 8.060 euro all'anno per 3 anni e nuovo contratto di lavoro a tutele crescenti, con una riduzione dei costi di dimissione del lavoratore. Sono due iniziative, prese nel 2015 e mantenute, seppur rimodulando i benefici nel 2016, per le imprese che assumevano a tempo indeterminato lavoratori o trasformavano lavori a termine in lavori stabili.Ma qual è stato l'effetto di queste misure?Per valutare questo l'Inapp, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, ha eseguito uno studio, per verificare quante assunzioni a tempo indeterminato fatte nei due anni del beneficio, sarebbero state fatte comunque, indipendentemente dagli incentivi.Partiamo dai risultati totali. Nel 2015 si è registrato un incremento degli avviamenti di rapporti di lavoro a tempo indeterminato pari al 60% rispetto al 2014. In totale sono fatti circa 750mila nuovi contratti. Nel 2016, ma sempre rispetto al 2014, l'incremento è stato pari a circa il 10 %.Per quanto riguarda invece le trasformazioni di rapporti di lavoro a termine in rapporti a tempo indeterminato, rispetto al 2014, nel 2015 l'incremento è stato del 75%, e nel 2016 del 13%.Nel biennio 2015-2016 sono stati agevolati poco meno di 1 milione e mezzo di avviamenti a tempo indeterminato e circa 570mila trasformazioni. Ma quanto di questo risultato è condizionato dai benefici introdotti?Dallo studio di Inapp, emerge che nel biennio 2015-2016, oltre 900mila rapporti di lavoro a tempo indeterminato (606mila nel 2015 e 300mila nel 2016) in assenza degli incentivi e del contratto a tutele crescenti non sarebbero stati avviati, o sarebbero stati avviati a tempo determinato; l'impatto dei due provvedimenti è pari al 44% del totale dei nuovi contratti permanenti e alla quasi totalità dell'incremento dei nuovi contratti a tempo indeterminato registrati nel 2015.