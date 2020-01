Poste Italiane sostiene le celebrazioni per i 700 anni di Dante

Roma, 10 gen. (askanews) - Poste Italiane offrirà il suo sostegno in occasione delle celebrazioni, previste nel 2021, per i settecento anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, padre della lingua italiana e simbolo dell'Italia nel mondo.

Il contributo dell'azienda, per sostenere la memoria e l'opera del sommo poeta in tutta Italia, è stato annunciato dall'amministratore delegato, Matteo Del Fante, al ministro per i Beni e le Attività culturali, Dario Franceschini.

Franceschini ha ringraziato Poste Italiane, prima tra le grandi realtà nazionali a impegnarsi nelle celebrazioni in ricordo di Dante. Franceschini ha auspicato un coinvolgimento a 360 gradi di tutto il sistema Italia. "Vorrei che il 2021 fosse un anno non solo di celebrazioni formali ma fosse un anno di grande coinvolgimento di tutti livelli del Paese, del pubblico, dello Stato, dei privati, dei comuni perché ricordare Dante è ricordare molte cose che ci tengono insieme come comunità nazionale. L'unità del Paese, la lingua, l'idea stessa d'Italia, e soprattutto, su Dante si può costruire una cosa di cui noi abbiamo un grande bisogno e che abbiamo smarrito nel tempo: un grande orgoglio nazionale".

L'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, ha confermato la disponibilità dell'azienda a dare massimo sostegno all'iniziativa nata lo scorso ottobre. "Siamo partiti il 28 di ottobre, in occasione dell evento dei piccoli comuni con i 4.000 sindaci presenti a Roma, e siamo in fase di valutazione dei progetti che stanno arrivando, in collaborazione con il comitato che ha la competenza ampia".

In particolare Poste parteciperà all'iniziativa dando "un supporto a questi comuni, partecipando anche agli altri eventi che nel 2021 verranno. Abbiamo detto del francobollo, il ministro ha anticipato che ci sarà una mostra importante alle Scuderie del Quirinale. Quindi seguiremo e accompagneremo quest'anno in tutte le maniere che ci sarà possibile fare".

Per meglio contribuire al successo delle celebrazioni, Poste Italiane ha, intanto, selezionato 70 Piccoli Comuni che, a diverso titolo, sono collegati alle vicende artistiche e alla vita di Dante.