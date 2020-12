Pmi verso Mercato Libero energia, cosa succede? Risponde Selectra

Milano, 17 dic. (askanews) - Il primo gennaio 2021 termina il Servizio di Maggior Tutela, e quindi diventa obbligatorio il passaggio al Mercato Libero dell'energia elettrica per le piccole e medie imprese. Come avverrà questo passaggio e cosa succederà a chi non ha ancora scelto il proprio fornitore sul Libero?

A fare un po' di chiarezza Niccolò Carlieri e Antoine Arel, co-fondatori di Selectra Italia.

In primo luogo, chi deve passare al Mercato Libero?

Niccolò Carlieri: "Dal 1 gennaio il Servizio di Maggior Tutela, ovvero la tariffa elettrica regolata dall'Autorità di settore, cesserà di esistere per piccole e medie imprese connesse in bassa tensione e con uno dei seguenti requisiti: da 10 a 50 dipendenti, un fatturato annuo tra 2 e 10 milioni di euro, oppure le aziende più piccole ma con potenza del contatore superiore a 15kW".

Per le Pmi che si riforniscono sul Mercato Tutelato e che non avranno scelto il proprio fornitore sul Mercato Libero entro il primo gennaio, è previsto un passaggio automatico al Servizio a Tutele Graduali: una modalità che permette alle aziende di avere più tempo per scegliere il proprio fornitore. Ma ci sono anche altre cose da sapere, come spiega Arel:

"Nel frattempo il Senato ha dato il via libera al taglio di oneri di sistema e di distribuzione per le piccole e medie imprese appartenenti al settore della ristorazione. Complessivamente queste voci pesano circa il 40% del totale complessivo della bolletta. E quindi un taglio di questi oneri potrebbe portare a risparmi significativi, sia per i clienti che si riforniscono sul mercato libero, sia per quelli rimasti con il servizio a tutele graduali".

E per proteggersi dalle oscillazioni dei prezzi dell'energia - spiegano i due fondatori di Selectra - chi passa al Mercato Libero può scegliere un'offerta a prezzo fisso, per 12 o addirittura 24 mesi. Il passaggio al Mercato Libero non comporta interruzione della fornitura e non ha costi aggiuntivi per il cliente.