Più fibra alle aziende, siglata partnership tra Colt e Open Fiber

Roma, 25 set. (askanews) - Colt e Open Fiber siglano una partnership strategica per aumentare la copertura in Italia a sostegno delle aziende. Un accordo che favorisce le aziende italiane e tutte quelle organizzazioni che vogliono espandere la propria presenza all'estero con una connettività a 1 Gigabit al secondo.

Colt Technology Services, multinazionale leader nelle soluzioni di connettività flessibile e a banda ultra larga per le aziende, e Open Fiber, l'operatore wholesale-only che sta realizzando un'infrastruttura interamente in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) hanno così firmato un accordo in base al quale Colt potrà far leva sulla presenza di Open Fiber in Italia per aumentare la propria copertura e la capillarità della rete nel paese.

Una partnership grazie alla quale Colt potrà supportare maggiormente le imprese italiane, anche quelle che stanno cercando di espandersi ulteriormente in Europa e nel mondo o le multinazionali che vogliono consolidare la loro presenza in Italia. Il tutto grazie alla rete in fibra ottica di Open Fiber e all'interconnessione con la Colt IQ Network, che già collega oltre 29.000 edifici e 900 data center nel mondo.

"L'accordo con Colt testimonia la particolare attenzione che Open Fiber sta dedicando al mondo business, che ha quanto mai bisogno di connettività ultraveloce per accelerare la ripresa", ha commentato l'amministratore delegato di Open Fiber, Elisabetta Ripa.

"Open Fiber vanta ad oggi partnership con oltre 100 realtà italiane e multinazionali come Colt, a conferma della validità del modello di business wholesale only che garantisce a tutti gli operatori un accesso neutrale al Gigabit per sviluppare i servizi più avanzati per i loro clienti", ha aggiunto Ripa, ribadendo che l'affidabilità e le performance della rete interamente in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home), la più avanzata in circolazione, permette di navigare alle più elevate velocità disponibili.

"La connettività è oggi più che mai fondamentale per la ripresa e lo sviluppo di ogni economia e, per l'Italia, la partnership tra Colt e Open Fiber sarà un fattore chiave per aumentare la competitività, incrementare la produttività e soddisfare le esigenze attuali e future delle imprese", ha da parte sua commentato Mimmo Zappi, Country Manager ed Enterprise Sales Director Europa del Sud e America di Colt.