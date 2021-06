Più conoscenza e consulenza per far investire italiani in economia reale 03 giugno 2021

Benché interessati al mondo della finanza e dell’economia, gli italiani lo conoscono poco e il 60% di loro non investe in alcun prodotto, fondo o azione. Sui conti correnti sono fermi 1.700 miliardi di euro e gli strumenti per spostarne una parte verso il sostegno alle imprese ci sono: Pir e Pir alternativi, che però vanno incentivati attraverso il lavoro dei consulenti. E’ quanto emerso nel corso dell’ottava edizione del Mediolanum Market Forum, durante il quale è stato presentato il primo rapporto ‘Gli italiani: risparmio e investimenti’, elaborato da Banca Mediolanum in collaborazione con Euromedia Research.