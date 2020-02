Piano Sud, fra azioni immediate e obiettivi 2030

Obiettivo del Piano Sud: ridurre i divari fra i territori, recuperare fiducia nelle politiche di sviluppo e coesione, migliorare la spesa dei Fondi strutturali. I disinvestimenti indeboliscono il Paese. E ogni euro investito al Sud in opere pubbliche attiva 0,4 euro di domanda di beni e servizi nel Centro-Nord. In dieci anni la spesa per investimenti ordinari della Pa nel Mezzogiorno si è più che dimezzata: è passata dai 21 miliardi del 2008 ai 10,3 miliardi del 2018. La vera emergenza è il capitale umano. Fra il 2002 e il 2017 il Mezzogiorno ha perso oltre 612mila giovani, 240mila laureati. Cinque le missioni: un Sud frontiera di innovazione, connesso, inclusivo, aperto al mondo nel Mediterraneo, rivolto ai giovani, per una svolta ecologica. Ecco il piano in sintesi.Per approfondire