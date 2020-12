Piaggio Aerospace, il P.180 raggiunge un milione di ore di volo 01 dicembre 2020

Obiettivo storico quello raggiunto dalla flotta dei velivoli P.180 Avanti, prodotto di punta di Piaggio Aerospace: un milione di ore di volo, che corrispondono a più di 114 anni senza sosta, se a volarle fosse stato un singolo aereo. Sono invece 246 gli esemplari che, nel tempo, hanno contribuito, a far raggiungere all'azienda ligure quel traguardo. Il primo velivolo della serie è decollato dall'aeroporto di Genova nel 1986. Di tutti i 246 P.180 costruiti da Piaggio, 213 sono attualmente in servizio nei cinque continenti: 95 sono operati nelle Americhe, 96 in Europa, 18 in Asia Pacifico e 4 in Africa e Medio Oriente.