Per un italiano su quattro niente acquisti per il Black Friday

Roma, 27 nov. (askanews) - Niente corsa all'acquisto e caccia allo sconto. Il Black Friday 2020 con il coronavirus, un po' per le misure restrittive in molte Regioni, un po' per la crisi economica, è sottotono.

Più di un italiano su quattro (28%), infatti, secondo un sondaggio di Coldiretti, rinuncia quest'anno a fare acquisti nel "weekend delle offerte" a causa del peggioramento della propria situazione finanziaria dovuto al Covid.

I dati emersi evidenziano che un altro 7% di italiani non farà regali a Natale, mentre un 32% non è interessato agli sconti del "venerdì nero". Resiste comunque un 33% di italiani che approfitta delle offerte: un 18% farà acquisti prevalentemente nei negozi tradizionali e un 15% online, anche per le limitazioni agli spostamenti e alle aperture degli esercizi commerciali imposte dalle misure anti-pandemia.

"Complessivamente il giro di affari quest'anno in Italia si

attesterà sui 2 miliardi, tra l'aumento delle vendite online e

il calo di quelle nei negozi tradizionali. Tra gli acquisti più

gettonati - sostiene Coldiretti - tecnologia, abbigliamento,

prodotti di bellezza ed enogastronomia con il boom della

cucina favorito dallo stare più a casa e dall'affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola.