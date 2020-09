Opec: 60anni di storia tra nuove alleanze e strategie di Rosalba Reggio 14 settembre 2020

Era il 14 settembre del 1960, quando a Baghdad rappresentanti di 5 paesi, Iran, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita e Venezuela, diedero vita all'Opec, The Organization of the Petroleum Exporting Countries, un'organizzazione permanente intergovernativa, nata con l'obiettivo di coordinare e unificare le politiche petrolifere dei Paesi membri, per assicurare un prezzo stabile ai produttori, un'offerta di petrolio efficiente e regolare ai Paesi consumatori, e un adeguato rendimento per coloro che investono in questa industria. Molto, però, è cambiato in 60 anni di vita dell'organizzazione. Molti Paesi sono entrati, mentre altri sono usciti, ma anche il mercato del petrolio si è fortemente trasformato per lo shell oil ma anche a causa della progressiva transizione energetica. Alla luce di tutto ciò, ha ancora senso un'organizzazione come l'Opec? L'analisi di Sissi Bellomo, nel documentario del Sole 24 ORE