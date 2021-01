Ngcloud, la piattaforma sulla nuvola che porta l'ufficio a casa

Milano, 25 gen. (askanews) - Avere a portata di mano sul pc di casa o sul proprio smartphone l'accesso completo a tutti i programmi e file aziendali, dsenza dover temere per la sicurezza dei dati. @Works, che da 15 anni fornisce servizi IT alle imprese, ha lanciato sul mercato Ngcloud una piattaforma che permette di spostare sulla nuvola software e informazioni per abilitare lo smartworking con la giusta protezione. Fabio Marocco, ceo di @Works.

"La caratteristica della piattaforma è di permettere a qualsiasi utente dell'azienda di lavorare in remoto. Ngcloud è come prendere il monitor che ho in ufficio e spostarlo a casa, prendere mouse e tastiere e portarlo a casa. Lasciando

in ufficio il computer. Quello che fa Ngcloud è spostare solamente l'immagine e il controllo".

Per lavorare al massimo delle potenzialità basta una normale connessione internet, anche il 4G del cellulare. "Il nostro target - spiega Marocco - è quello delle Pmi che sono la maggior parte del tessuto italiano con le esigenze più disparate, possiamo anche integrare i loro software aziendali: noi non diciamo a una azienda di abbandonare tutti i suoi software, noi facciamo la parte del sistem integrator nell'ambito del cloud. Soprattutto con NgCloud diamo una assistenza telefonica inclusa all'interno del servizio, ovviamente anche in sede se ci fosse la necessità. Questo serve per dare una garanzia del servizio e perché ci vogliamo mettere la faccia".

Ngcloud, che viaggia su sistemi proprietari dislocati in datacenter italiani, per il futuro mette nel mirino la comunicazione, interna ed esterna. "Ora stiamo fornendo solo il desktop e le connettività, che non è poco, quello che vogliamo integrare è tutta la parte di fonia - sottolinea - un sistema integrato per comunicare all'interno e all'esterno dell'azienda anche utilizzare a tutti i file e software aziendali".