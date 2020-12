Navi da crociera “zone” verdi con tamponi e sanificazioni anti Covid di Raoul de Forcade 02 dicembre 2020

A bordo della Msc Grandiosa, i passeggeri, in numero ristretto rispetto alla capacità della nave, si godono bar, ristoranti, piscina, idromassaggi e palestra. All'esterno non potrebbero.

Per approfondire:

Le navi da crociera uniche “regioni” verdi grazie a tamponi e sanificazioni anti-Covid