Natale: il grande ritorno 08 giugno 2021

Con l’approssimarsi della seconda metà del 2021, molti brand stanno già iniziando a pianificare il quarto trimestre. Come sono cambiate le abitudini di acquisto dei consumatori? Quali sono i canali emergenti per connettersi con i propri clienti? Come sfruttare al meglio gli strumenti di Machine Learning e Automazione per massimizzare il ROI? Scopri gli insight di Facebook e i consigli per massimizzare i risultati delle tue campagne.