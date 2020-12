Nasce Italy Next Generation, una coalizione per sfide del futuro

Milano, 18 dic. (askanews) - Promuovere un agenda innovativa per sostenere il rilancio dell Italia che consegneremo alle prossime generazioni. È questo l obiettivo di Italy Next Generation, la coalizione che mette insieme alcuni dei principali player del mondo aziendale, associativo e accademico, presentata in occasione del Digital Talk "Vincere insieme la sfida del futuro". Tra i partecipanti, Vodafone Italia, Enel, Confagricoltura, ANIASA Confindustria, Valore D.

Durante l evento, cui ha preso parte come keynote speaker il Viceministro dello Sviluppo Economico, Stefano Buffagni, è stato reso noto il Manifesto di Italy Next Generation che indica le priorità strategiche sulle quali investire, utilizzando le risorse del Recovery Fund, per accelerare la trasformazione del Paese e renderlo più digitale, sostenibile e inclusivo.

Il Manifesto individua le direttrici principali per rilanciare la performance economica nazionale e migliorare la qualità della vita dei cittadini: Infrastrutture digitali, Sostenibilità, Mobilità, Salute, Education e competenze digitali.

Secondo Aldo Bisio, AD di Vodafone Italia, "La digitalizzazione rappresenta un elemento trasversale a tutti i settori dell'economia, fondamentale per la rigenerazione dell Italia".

Sulle competenze digitali Bisio vede tre priorità: la competitività delle imprese e in particolare delle PMI; il tema dell istruzione, con l'acquisizione di competenze digitali avanzate, e quello della sanità, dove serve una riprogettazione completa di tutto il sistema.

Le priorità indicate dal presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti ricalcano le direttrici del Manifesto della coalizione e sono state declinate in chiave agricola: digitale, perché il settore primario oggi richiede connessione, banda larga, 5G, "pertanto è necessario recuperare la mappatura di tutto il territorio nazionale".

L incontro è stato anche l occasione per il lancio del sito www.italynextgeneration.eu, una piattaforma che darà spazio ad approfondimenti, interviste e dibattiti per costruire con le scelte di oggi l Italia del futuro.