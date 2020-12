Nasce CDP Live, nuova piattaforma CDP a sostegno di imprese e PA

Milano, 17 dic. (askanews) - Nasce CDP Live (live.cdp.it), nuova piattaforma multimediale di Cassa Depositi e prestiti, istituzione che da 170 anni impiega il risparmio postale a sostegno dell'economia nazionale, ideata per promuovere le soluzioni dedicate a imprese, risparmiatori e Pubblica amministrazione a supporto di innovazione e crescita, della ripartenza del Paese.

In un momento in cui gli incontri sul territorio sono sospesi per l'emergenza Covid, CDP Live nei prossimi mesi metterà a disposizione degli utenti oltre 50 eventi e masterclass sui prodotti del Gruppo e storie di successo di imprese, enti della pubblica amministrazione e progetti infrastrutturali realizzati. Gli utenti potranno registrarsi e ricevere aggiornamenti, partecipare in streaming interagendo con la virtual room.

Nuove funzionalità e percorsi di navigazione dunque per il sito sito cdp.it, oggetto anche di un restyle grafico. A disposizione quattro percorsi digitali (dedicati a Risparmiatori, Imprese, Pubbliche Amministrazioni e operatori della Cooperazione), un configuratore per selezionare il prodotto più in linea con le proprie esigenze e le storie di successo di imprese e PA, attraverso una mappa interattiva con i progetti realizzati in Italia e nel mondo con il sostegno del Gruppo.