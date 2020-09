Muccino: Riconoscere il talento 20 settembre 2020

Il regista è stato uno dei protagonisti di We are back, iniziativa organizzata a Genova per discutere di fuga e rientro di cervelli. All'evento hanno preso parte, oltre a Muccino e al sindaco di Genova, Marco Bucci (forte di una lunga esperienza di lavoro negli Usa), Roberto Bernabò, vicedirettore del Sole 24 Ore; Vincenzo Novari, ceo del Comitato organizzativo delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Veronica Squinzi, ceo & global development director di Mapei; Margherita Pagani, ceo di Impacton; Paolo Basilico, fondatore di Samhita Investments e Benedetta Arese Lucini, ceo e co-founder di Oval Money.