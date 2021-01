MSI svela i nuovi notebook ottimizzati per i gamers più accaniti

Milano, 29 gen. (askanews) - MSI, tra i principali produttori al mondo di laptop, ha presentato nel corso dell'evento online MSIology per i 35 anni dell'azienda, le nuove famiglie di computer portatili di ultima generazione studiati apposta per i giocatori, tra cui l'esclusivo GE76 Raider Dragon Edition Tiamat.

Il Tiamat prende il nome da un'antica dea babilanose e grazie alle sue caratteristiche ne rievoca il potere. Equipaggiato con grafica fino a NVIDIA GeForce RT 3080, processori fino a Intel Core i9 e WiFi 6E, garantisce le migliori performance ai giocatori più appassionati.

I nuovi notebook offrono un significativo incremento delle prestazioni grafiche con tecnologie all'avanguardia con ray-tracing più realistica e, grazie alle nuove GPU, sono in grado di assicurare un gameplay senza paragoni ed esperienze di gioco di livello cinematografico.

Per quanto riguarda la connettività, c'è il Wi-Fi 6E, in grado di operare sulla banda dei 6 GHz per un perfetto streaming video, realtà virtuale e altre esperienze wireless.

L'azienda di Taiwan, infine, ha svelato anche una recente funzionalità di MSI Creator Center che, grazie alla collaborazione con Microsoft Azure Cloud, è in grado di ottimizzare il sistema sfruttando l'Intelligenza artificiale e consentendo di gestire al meglio anche le attività più complesse.