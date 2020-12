MSI, nuova linea laptop per esigenze scolastiche e di lavoro

Roma, 3 dic. (askanews) - MSI, top player nel mercato dei computer per il gioco, ha presentato una nuova linea di laptop progettati per le esigenze di utilizzo scolastiche e di lavoro, guardando in particolare al momento attuale collegato alla crescita della scelta dello smart working e della didattica a distanza. Con il nome di Business and Productivity, questo sviluppo era richiesto da tempo dai clienti, alla ricerca di soluzioni che unissero le qualità costruttive e progettuali di Msi alla potenza di elaborazione e alle funzionalità più attuali.

La serie Summit, insieme alle serie Prestige e Modern, è stata ad esempio creata pensando a utenti specifici, dirigenti quindi da alte prestazioni con l'esigenza di macchine potenti capaci di affrontare i problemi più impegnativi eliminando i punti di attrito che rallentano la produttività.

I quattro modelli della serie - Summit B14, Summit B15, Summit E14 e Summit E15 - sono tutti dotati di processori Intel Tiger Lake di undicesima generazione, Wi-Fi 6, Thunderbolt 4, lettori di impronte digitali con le ultime tecnologie di autenticazione.

Le serie Prestige e Modern di MSI sono invece una combinazione di laptop sottili e leggeri, perfetti per la produttività in movimento. Pensati per persone che seguono corsi online, i PC sono fatti su misura per la vita di un campus e i progetti universitari.

Da segnalare infine la stretta integrazione con Windows e le app e i servizi di produttività di Microsoft, in una collaborazione tra le due società iniziata già nelle prime fasi di sviluppo dei laptop.