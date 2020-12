Mps: la sostenibilità al centro delle scelte di investimento

Milano, 9 dic. (askanews) - La sostenibilità come standard delle scelte di investimento per il futuro. E' il tema al centro del ciclo dei cinque incontri online che Banca Monte dei Paschi di Siena, con la partecipazione di BlackRock, ha pensato per i propri gestori e clienti. Il percorso info-formativo dal titolo "Evoluzione Sostenibile: Investiamo con responsabilità sul futuro" ha coinvolto quasi 2000 partecipanti in tutta Italia. Se i fattori ambientali, sociali e di governance sono sempre più cruciali nei processi d'investimento diventa allora importante creare consapevolezza e garantire un più ampio coinvolgimento dei diversi stakeholder, come spiega Maurizio Bai, Responsabile Direzione Rete di Mps.

"Questo ciclo di incontri e di appuntamenti che abbiamo fatto con BlackRock in tutta Italia è stata una preziosa occasione di coinvolgimento dei nostri gestori, dei nostri clienti e un invito sempre più attento a essere consapevoli dell'importanza della sostenibilità nella scelta dei propri investimenti. Mps è da anni che è sul tema. Come banca crediamo fortemente in questi valori, sono valori sempre più distintivi per le aziende che vogliono fare qualità e per rendere sostenibili i propri ricavi, tanto più per il sistema bancario e per il sistema finanziario. Le tematiche Esg saranno sempre più un fattore abilitante per la crescita e lo sviluppo sociale dei territori".

Temi di cui la pandemia non ha fatto altro che evidenziare le necessità, per garantire uno sviluppo davvero sostenibile. "L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo è un tema strettamente connesso alla sostenibilità, ha avuto un effetto acceleratorio nel prendere consapevolezza di quanto sia importante l'ambiente, di quanto sia importante dare sostenibilità ai ricavi, di quanto sia importante curare i nostri territori".

Banca Mps e BlackRock nel corso degli incontri hanno collaborato alla creazione di un percorso che, partendo dagli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030 dell'Onu, ha toccato alcuni temi rilevanti quali il futuro dei trasporti elettrici, l'economia circolare, i nuovi trend legati alla sicurezza alimentare e la Green Energy.