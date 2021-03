MPS lancia una polizza auto digitale con Quixa Assicurazioni

Milano, 11 mar. (askanews) - Banca Monte dei Paschi di Siena lancia MPS DIGITAL AUTO, la nuova assicurazione auto acquistabile esclusivamente online e ideata avvalendosi dell'esperienza di QUIXA Assicurazioni, la Compagnia 100% digitale del Gruppo AXA Italia.

MPS DIGITAL AUTO risponde all'esigenza dei clienti di avvalersi sempre più delle tecnologie digitali. In questo nuovo contesto Banca MPS e AXA, da sempre attente alla protezione di propri clienti, hanno deciso di andare incontro alle necessità di maggiore sicurezza e di rapidità nello svolgimento delle attività familiari e lavorative con una nuova soluzione auto completamente digitale.

La nuova soluzione è stata sviluppata con le competenze di QUIXA Assicurazioni ed è gestibile dal sito web - https://digitalauto.quixa.it/ - che permette di acquistare la polizza e di usufruire di servizi di assistenza online, con la possibilità di svolgere tutte le operazioni da remoto: in caso di incidente, per esempio, grazie al servizio di constatazione amichevole online sarà possibile compilare il modulo CAI direttamente dallo smartphone in modo semplice e veloce. I clienti MPS, inoltre, potranno beneficiare di una scontistica dedicata.

La spinta innovativa di Banca MPS, supportata da AXA, si completa con un ulteriore passaggio; la nuova offerta auto sarà disponibile anche sui siti comparatori delle assicurazioni auto, piattaforme distributive che continuano ad evolversi in un contesto sempre più digitale.

MPS DIGITAL AUTO, infine, consente di scegliere tra un'ampia gamma di garanzie che possono essere selezionate singolarmente dai clienti, in ottica di massima personalizzazione, oppure scegliendo pacchetti già predefiniti, beneficiando così di un prezzo scontato rispetto alla somma dei premi delle singole garanzie.

Con questa polizza Banca MPS conferma l'attenzione alla qualità dell'offerta assicurativa anche grazie alla storica partnership con il Gruppo AXA.

"Durante l'ultimo anno Banca Mps ha dato un forte impulso all'innovazione tecnologica dei propri canali digitali per agevolare il profondo cambiamento delle abitudini dei clienti i quali, a causa dall'emergenza Covid 19, hanno la necessità di selezionare e gestire autonomamente da remoto una molteplicità di servizi - ha dichiarato Fabiano Fossali responsabile Direzione Mercati e Prodotti di Banca Mps - MPS DIGITAL AUTO nasce in questo contesto come una nuova soluzione auto 100% digitale, acquistabile sul suo sito dedicato e su siti comparatori, dove Banca Mps si presenta come la prima banca in Italia ad offrire una polizza con il proprio brand".

"Da sempre QUIXA, la compagnia 100% digitale del Gruppo AXA Italia, punta a soddisfare le esigenze dei clienti con soluzioni semplici, concrete e innovative - ha dichiarato Ivan Pivirotto, Head of Business & Operations di QUIXA Assicurazioni - Tutto questo senza mai rinunciare a un servizio di eccellenza in ogni fase della relazione. MPS DIGITAL AUTO rappresenta un nuovo importante traguardo nel percorso per rendere più serena e facile la quotidianità dei clienti, affiancandosi a loro come un partner pronto ad aiutarli in caso di bisogno, con servizi innovativi, che sfruttano il pieno potenziale della tecnologia, completi e di qualità, e con un occhio sempre attento alla sostenibilità ambientale".