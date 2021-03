Miliardario giapponese cerca otto compagni per turismo spaziale

Milano, 3 mar. (askanews) - Volete andare nello Spazio e vedere la Luna da vicino, molto da vicino? L'eccentrico miliardario giapponese Yusaku Maezawa potrebbe darvi questa possibilità: ha deciso, infatti, di lanciare una selezione per otto compagni di viaggio che lo affianchino come primi turisti spaziali a bordo dello SpaceX di Elon Musk.

"Seleziono i viaggiatori, otto persone. E li cerco in tutto il mondo", spiega in un video Maezawa. La partenza è prevista nel 2023, mentre la prima selezione avverrà il 14 marzo, quando coloro che presenteranno la domanda dovranno sostenere controlli medici e, forse, un colloquio con lo stesso Maezawa.

Il viaggio avverrà sulla nuova nave spaziale SpaceX che in questo momento è in via di realizzazione. Il viaggio durerà tre giorni all'andata, poi la nave orbiterà attorno alla Luna, infine ci vorranno altri tre giorni per il rientro. Non si dovrà pagare nulla. "Ho già comprato i biglietti", ha spiegato Maezawa.

Maezawa, 45 anni, non sembra spaventato particolarmente per il fatto che le Starship di SpaceX siano esplose durante i test. Anche perché Elon Musk l'ha rassicurato.

Il miliardario non ha mai comunicato il prezzo del biglietto, ma si sa che si tratta di una cifra spaziale, superiore ai 100 milioni di dollari. Per finanziare questo viaggio ha venduto la sua azienda di moda Zozo a SoftBank nel 2019. In passato aveva già lanciato un contest online per trovare una "fidanzata" da portare assieme nello spazio, ma poi aveva rinunciato.