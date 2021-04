Microsoft acquista Nuance Communications per 16 miliardi dollari

Milano, 12 apr. (askanews) - Microsoft ha annunciato lunedì che acquisterà Nuance Communications, la compagnia specializzata in programmi di riconoscimento vocale. L'operazione vale circa 16 miliardi di dollari. Nuance, che ha una solida reputazione per la sua tecnologia di riconoscimento vocale, è utilizzata per trascrivere visite mediche e in vari servizi ai clienti. Per molti anni è stata anche nel mirino di Apple.

Microsoft sta ampliando le sue acquisizioni e dopo Nuance, ha annunciato di essere in trattative per acquistare l'app di chat Discord per un valore di circa 10 miliardi di dollari. Originariamente preferito dai giocatori di videogiochi, per la possibilità di scambiarsi messaggi durante le partite, Discord, offre anche chat vocali, di testo e video.

L'acquisto della startup potrebbe aiutare Microsoft a rafforzare sia la sua attività di videogiochi, che include la piattaforma Xbox, sia la sua impronta sui social network.

Quella di Nuance rappresenta la più grande acquisizione della società di Bill Gates, dopo LinkedIn, comprata per oltre 26 miliardi di dollari nel 2016. Ma Nuance è solo l'ultima tappa di una campagna acquisti molto serrata che ha portato il mese scorso, al completamento dell'acquisizione per 7,6 miliardi della società di giochi Zenimax.