Mentone, Antibes e Cannes: estate a suon di musica

Roma, 6 ago. (askanews) - L'estate della Costa Azzurra non si ferma. Misure di sicurezza sì ma musica, soprattutto, nelle strade e nelle piazze. Mentone propone ad agosto il suo Festival di repertorio classico in maniera più raccolta ma suggestiva. Lo sottolinea, in ottimo italiano, Marie Garcin Zaiter, Direttrice dell' Ufficio del Turismo comunitario Menton Riviera & Merveilles:

"Questo festival è veramente unico. Si tiene davanti al mare, ed alla nostra basilica. E quest'anno sarà più moderno e tecnologico con i concerti diffusi in streaming su Internet. Vi aspettiamo venite a seguire i nostri concerti e a scoprire questa magnifica città".

Altra capitale musicale estiva della Costa Azzurra è sempre stata Antibes. Misure sanitarie ovviamente al massimo, cosa che da un lato assicura il turista e dall'altro ha imposto scelte non facili. Philippe Baute, Direttore Generale dell'Ufficio del Turismo e dei Congressi d'Antibes Juan les Pins:

"Quest'anno abbiamo deciso di non svolgere uno dei nostri appuntamenti tradizionali in estate, il Festival del Jazz. Però lo abbiamo già confermato per il 2021. Molto importante però è il messaggio che lanciamo ai nostri visitatori: abbiamo infatti deciso di organizzare moltissimi eventi, al centro c'è la Summer Pop Art, con la possibilità di seguire il lavoro di tantissimi artisti, nella città vecchia tutti i giorni, con tante dimostrazioni artistiche di giovani esponenti, ma il Jazz resta comunque protagonista sia nelle strade cittadine in forma acustica sia con la Jammin summer session".

Regina per eccellenza delle arti, anche Cannes infine punta molto sul ritorno, grazie alle misure di sicurezza adottate, al godimento dal vivo di concerti e spettacoli. Con una formula nuova, il Palais des Festivals ha lanciato infatti la formula all'aperto Terrasse on air. Con grande successo, come spiega Sophie Dupont, direttrice degli eventi del Palais des Festivals et des Congres di Cannes che ne ha curato la programmazione:

"Abbiamo deciso di proporre comunque una programmazione dal vivo, in totale 14 spettacoli tra luglio e agosto, una programmazione molto eclettica avendo ricevuto carta bianca dal direttore artistico del Festival. Torna ad esempio a suonare davanti al pubblico l'Orchestra di Cannes, ma abbiamo aperto con il balletto, poi ancora musica classica, la canzone francese il jazz, la musica elettronica, con Dj in streaming dalla terrazza del Palais des Festivals".

Tutte le info sull'estate in Costa Azzurra e sugli eventi sono sui siti: www.france.fr; www.cotedazurfrance.fr; www.nicetourisme.com; www.cannes-destination.com; www.antibesjuanlespins.com; www.menton-riviera-merveilles.fr; www.paysdegrassetourisme.fr; www.ot-mandelieu.fr; www.visitmonaco.com .