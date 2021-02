Maximilian Büsser: le priorità del CEO sono impiegati, consumatori e un prodotto eccezionale

Maximilian Büsser, fondatore e direttore creativo di MB&F, è famoso per le sue creazioni eccentriche, figura di spicco del mondo dell'orologeria svizzera ha un laboratorio unico, che produce macchine di orologeria, come le chiama lui, impossibili da trovare altrove. Le sue creazioni sono vere e proprie opere d'arte, un concetto trasformato in un unicum, pensato da artigiani eccezionali e fatto per un pubblico di esperti, che condividono i valori, ma anche le manie del fondatore. MB&F è nata come una scommessa e si è trasformata in un caso di successo. Non avendo distributori si è mossa sin da subito sull'online creando un rapporto diretto con ogni cliente, anticipando così i trend di oggi.#CEOConfidentialIlSole24Ore