Luca Zerbini: il CEO definisce obiettivi e valori altissimi per la sua azienda

Luca Zerbini è uomo di marketing e innovazione, che ha fatto esperienze significative in tutto il mondo come Ceo e Managing Director. Oggi è a capo di un fondo di investimento di venture capital che investe in aziende che credono in tecnologia, sostenibilità ed etica. Per lui il Ceo deve avere una visione ambiziosa per il futuro, fondata su valori come sostenibilità e rispetto delle persone, ma è fondamentale trovare il giusto team per andare nella stessa direzione. In un mondo in cui la tecnologia diventa sempre più rilevante ed è difficile difendersi solo con il prestigio e la tradizione di una marca, il Ceo deve dare sostanza all'azienda, facendola diventare agente di cambiamento per le persone e per il mondo. Il ritorno ai valori – sostiene Zerbini - è la chiave per risolvere le domande etiche che il futuro ci pone.#CEOConfidentialIlSole24Ore