Louis Camilleri si dimette da Ad Ferrari, interim a John Elkann

Maranello, 11 dic. (askanews) - Nell'anno più difficile per il settore automotive a causa della pandemia di Covid-19 e caratterizzato da una stagione in Formula 1 non proprio all'altezza delle aspettative, sulla Ferrari è cascata un'altra tegola: l'addio "per motivi personali" dell'Ad Louis Camilleri.

Il presidente esecutivo della Ferrari, John Elkann, ha annunciato che sarà lui stesso ad assumere la carica di amministratore delegato ad interim dell'azienda di Maranello (Mo), mentre il consiglio di amministrazione della Ferrari gestirà il processo già avviato di identificazione del nuovo Ad.

Louis Camilleri ha sottolineato come la Ferrari ha fatto parte della sua vita e servirla come amministratore delegato è stato un grande privilegio. "L'ammirazione per gli straordinari uomini e le donne di Maranello - ha detto - per la passione e la dedizione che mettono in tutto ciò che fanno è illimitata. Sono orgoglioso dei numerosi risultati raggiunti dalla Società dal 2018 e so che gli anni migliori della Ferrari devono ancora venire".