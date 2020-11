Lo stage che aiuta i giovani a trovare lavoro

Sono un milione e 158mila, in Italia, i giovani che hanno partecipato a tirocini extracurriculari tra il 2014 e il 2018. Più di 53.008 hanno fatto un tirocinio all'estero con Erasmus Istruzione superiore, mentre 39.726 con Erasmus Vet (istruzione e formazione professionale).Un'esperienza che aiuta, come dimostrano i dati di Almalaurea che rilevano che i giovani che hanno compiuto un'esperienza di stage durante gli studi universitari hanno il 10% in più di chance di trovare lavoro a un anno dalla conclusione degli studi.Da un'indagine di Inapp, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, e di Erasmus Vet emerge che il 98% dei giovani che ha fatto uno stage consiglia l'esperienza agli altri e che il 91% dei ragazzi si definisce soddisfatto dell'esperienza fatta.Interesse che si conferma anche dai numeri dei giovani che hanno scaricato l'app di Inapp, Stage4eu che offre informazioni, testimonianze e consigli sugli stage in Europa, ben 18 mila utenti in circa 2 anni.Per approfondire