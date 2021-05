Libia, Dbeibah: Italia partner migliore per ricostruzione Paese

Roma, 31 mag. (askanews) - L'Italia è il partner migliore per la ricostruzione della Libia. Lo ha detto oggi il primo ministro libico Abdul Hamid Dbeibah, durante il suo intervento al business forum "La nuova Libia si presenta alle imprese italiane" alla Farnesina. "A livello storico è risaputo che abbiamo cooperato a vari livelli. L'Eni è tra i nostri più grandi partner per il petrolio" - ha rciordato - "Ci dispiace che lo scambio commerciale si sia abbassato molto rispetto agli anni passati, il nostro obiettivo è incrementare lo scambio commerciale", ha aggiunto, ricordando che bisogna lavorare sulla "sicurezza". "L'Italia ha una posizione privilegiata. E' un paese amico, un partner, un paese fratello. Ci conosciamo a vicenda molto bene. Dobbiamo levare tutti i vincoli che ostacolano il lavoro delle aziende italiane", ha insistito Dbeibah, spiegando che è necesario "ricostruire meglio di prima". Ci servono "ospedali, scuole, infrastrutture, vogliamo arrivare alla produzione di 3-4 milioni di barili al giorno e rilanciare tutti i settori della nostra economia. E il miglior partner in questo siete voi", ha aggiunto.