Le soluzioni per l’Unlock CREATO PER VODAFONE BUSINESS 16 giugno 2020

Con l'inizio della cosiddetta “Fase2”, gli italiani hanno mostrato di essere pronti a ripartire con la vita di sempre. Ma come garantire l'unlock in sicurezza? Luciano Canova, economista comportamentale, e Vodafone Business LAB ci raccontano in questa prima puntata come affrontare una ripartenza in cui imprese e organizzazioni complesse si trovano davanti a nuove sfide, che devono affrontare con il giusto mix di design comportamentale e di tecnologia.