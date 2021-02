Le regole per gestire in sicurezza i pagamenti digitali di Marco lo Conte 09 febbraio 2021

Lotteria degli scontrini e cashback sono le iniziative messe in campo per limitare l'uso del contante e incentivare i pagamenti digitali. Che stanno conquistando sempre più l'interesse dei risparmiatori, spinti anche dal lockdown. Molti hanno ancora resistenze ad abbandonare le consuetudini. Se n'è parlato nel corso del videoforum del Sole 24 Ore dedicato ai pagamenti digitali, in cui Antonio d'Amore IT & Digitalization Director di Intrum Italy, ha indicato le misure base per garantire la sicurezza dei consumatori.