Le mille sfumature del Mojave in un video d'autore per Oppo

Milano, 14 apr. (askanews) -

www.youtube.com/OutOfThisWorldColours

Milano, 14 apr. (askanews) - Una galassia di colori e paesaggi mozzafiato: è il deserto del Mojave immortalato da Keith Ladzinski. Il celebre fotografo è l'autore scelto per il progetto "Out of This World Colours" che segna una nuova collaborazione tra il marchio di smartphone OPPO e National Geographic per il lancio del nuovo Find X3 Pro. Lo smartphone, grazie a un sistema di gestione del colore a 10 bit, permette di catturare fino a 1 miliardo di colori. E con questo strumento Ladzinski è andato alla scoperta delle atmosfere e dei paesaggi "marziani" del deserto, caratterizzato da colori caldi e sfumature arancioni, immaginando e sognando di aver raggiunto il Pianeta Rosso.