Lavoro sempre più tecnologico ma lavoratori sempre più vecchi

Il lavoro cambia in maniera sostanziale grazie alla forte spinta tecnologica, ma il progressivo invecchiamento della forza lavoro avrà implicazioni negative sul mercato e richiederà uno sforzo importante per l'ottimale gestione delle diverse età dei lavoratori. Come risulta dall'elaborazione dei dati Istat di Inapp, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, l'Italia è uno dei paesi che invecchia più velocemente al mondo: l'età media della popolazione è passata da 41,9 del 2005 a 44,8 del 2019. L'età media degli occupati è passata dal 40,4 del 2005 a 44,6 del 2019.Le previsioni in merito alla struttura demografica nei decenni futuri rivelano una persistenza del processo di invecchiamento. In particolare subirà una flessione la popolazione in età attiva (tra 15 e 64 anni), con il rischio di minare la sostenibilità della crescita e del sistema di welfare.La quota di popolazione in età superiore a 64 anni passerà dall'attuale 32,1% al 32,2% nel 2040 per stabilizzarsi tra il 33% e il 34% nel 2050.L'incidenza della popolazione in età attiva, cioè tra 15 e 64 anni, diminuirà di poco meno di 10 punti percentuali, passando dal 63,0% del 2020 a valori intorno al 55% tra il 2040 e il 2050.Tra la popolazione in età attiva (15-64 anni) la quota di popolazione più anziana (50-64 anni) crescerà in fino al 2030, passando dall'attuale 34,8% al 37,6, per poi diminuire gradualmente negli anni successivi raggiungendo il 33,7% nel 2050.Di conseguenza, l'indice di dipendenza demografica, che misura il rapporto tra la popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e oltre) e la popolazione in età attiva (15-64 anni) subirà una crescita marcata, raggiungendo, dall'attuale 56,4%, un valore pari al 78,7% nel 2040. In termini assoluti ciò equivale a dire che non più di 33 milioni di persone dovranno sostenerne, oltre a se stessi, anche non meno di ulteriori 26 milioni. Attualmente 38,5 milioni di persone sostengono 21 milioni di persone oltre a se stessi.