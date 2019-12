Lavoro, dalla consulenza all’It, in arrivo 11mila assunzioni di Francesca Barbieri e Marco lo Conte 21 dicembre 2019

Sono quasi 11mila gli annunci online pubblicati sul portale Monster.it. Consulenza, logistica, It sono i settori con più opportunità. La ricerca è aperta a ingegneri e laureati in matematica, fisica e informatica. Ma ci sono chance anche per i diplomati tecnici.