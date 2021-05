Landini (Cgil): vera ripresa si fa investendo sul lavoro

Milano, 28 mag. (askanews) - Il tema al centro della mobilitazione è "il lavoro. La tutela e la creazione du nuovo lavoro è il vero obiettivo per ricostruire il paese. La vera ripresa dalla pandemia si fa investendo sul lavoro e sulle persone. Deve essere un lavoro sicuro, dove non si deve morire lavorando, deve essere certo stabile e non precario. Quando il lavoro è precario e si continua a morire questo vuol dire che c'è un sistema che non funziona e va cambiato". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando dal palco davanti a Montecitorio al termine della mobilitazione indetta dai sindacati a sostegno della vertenza per la proroga del blocco dei licenziamenti almeno fino al 31 ottobre e per chiedere al Governo impegni precisi su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, salvaguardia dei livelli occupazionali, nuove politiche industriali e riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive.