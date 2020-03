Lamborghini Urus, così nasce il Suv dei record 03 marzo 2020

Massimo storico di fatturato, record di vetture vendute. Il 2019 è stato un anno d'oro per Lamborghini, grazie soprattutto al boom di vendite del nuovo Suv prodotto a Sant'Agata Bolognese.

Linea produttiva realizzata attraverso un maxi-investimento da 800 milioni in cui sono state introdotte le più avanzate tecnologie 4.0.

Per consentire di produrre in modo efficiente anche vetture iper-personalizzate. Ecco come