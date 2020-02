La Sardegna finanzia la crescita all’estero delle imprese di Davide Madeddu 04 febbraio 2020

Dall'Europa un supporto alle piccole e medie imprese sarde per conquistare i mercati internazionali. Il Por Fesr Sardegna mette a disposizione un milione di euro per la promozione ma anche per migliorare sistemi produttivi. Due i bandi per la manifattura e per il settore lattiero caseario.