La rivoluzione IoT: come conciliare Innovazione e Sicurezza

L'Internet of Things si può definire un contenitore di tecnologie che aggiungono intelligenza a catene produttive, a intere filiere e interi comparti economici attraverso sensori interconnessi tra di loro e collegati con sistemi e infrastrutture, alimentando le funzionalità di decine di miliardi di dispositivi fisici. Vodafone Business , nel mondo dell'IoT, opera da anni mettendo a disposizione delle aziende un ampio spettro di soluzioni Machine-to-Machine (M2M) che collegano gli oggetti fisici alla propria rete, trasformandoli in dispositivi intelligenti in grado di scambiare informazioni in tempo reale e abilitando di conseguenza nuove opportunità per aumentare l'efficienza e la produttività. La pervasività degli oggetti connessi si accompagna però all'aumento dei rischi di attacchi informatici. Ecco perché è fondamentale per le aziende avere al proprio fianco un partner che sia capace di garantire una gestione della sicurezza e della valutazione dei rischi attraverso servizi che assolvono per l'appunto all'esigenza di proteggere le informazioni prodotte e distribuite attraverso gli oggetti connessi.