La grande bellezza: Pappano per Roma dirige in remoto S. Cecilia

Roma, 30 apr. (askanews) - L'Accademia di Santa Cecilia presenta un video da epoca Coronavirus con un montaggio di scene dal film di Paolo Sorrentino "La Grande Bellezza", sull'ultimo movimento del poema sinfonico "I pini di Roma" di Ottorino Respighi, sotto la direzione "virtuale" del maestro Antonio Pappano.

"L'Accademia" dice il presidente Michele Dall'Ongaro, "è orgogliosa di proporre un prodotto che unisce due eccellenze in questa invenzione audiovisiva per guardare al futuro con ottimismo e trasmettere l'idea di una città che sa pensare al nuovo e sa configurarlo anche in tempi difficile come questo". Insomma un messaggio di speranza ed ispirazione per tornare a vivere pienamente la città e fare musica insieme.