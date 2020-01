La fake news delle truffe sui fondi comunitari: nel 2018 solo un’operazione sospetta

C'è una fake news, abbastanza subdola e strisciante, spesso accreditata da istituzioni autorevoli, che associa i finanziamenti europei alla truffa, all'imbroglio sistematico, che - soprattutto in alcune regioni - porta molti cittadini a reagire con una smorfia di scontato disgusto ogni volta che si parla di fondi Ue. A smentire questa lettura superficiale, spesso carica di pregiudizio, arrivano i dati europei e nazionali che dimostrano non solo come le frodi sui fondi europei in Italia siano ben al di sotto della media Ue (che è già molto bassa, nonostante qualche “pecora nera”), ma soprattutto indicano che le quantità di cui si parla sono sostanzialmente irrilevanti, sia per numero di casi che per le cifre in gioco.