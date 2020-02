L’economia spiegata dal nano: La dichiarazione dei redditi 05 febbraio 2020

Il Nano torna in cattedra per un corso di ripetizioni accelerate al Giargiana sull'educazione finanziaria. Questa nuova puntata della serie cult del Sole 24 Ore è dedicata alla dichiarazione dei redditi: protagonisti i due comprimari del Milanese Imbruttito, il figlio dell'imprenditore ossia il “nano” (variante italianalizzata del milanese “nani”) e il “Giargiana” (ossia “forestiero”) cioè l'eterno stagista, operativo nell'azienda del signor Imbruttito e sempre al di sotto delle aspettative.

Il Nano spiega al Giargiana come come fare la dichiarazione dei redditi. E lo fa con ironia e humor, usando la consueta metafora.

Sul finale non manca il consiglio doc del Milanese, che trova una soluzione a tutti i problemi del Giargiana.