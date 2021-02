L’auto del futuro nasce in Bovisa di Luca Orlando 03 febbraio 2021

Al via il simulatore di guida hi-tech da 5 milioni. Ricerca, test di componenti, didattica innovativa tra i target. Ruolo chiave per le imprese.

«No, l'università a distanza non basta. E per convincere gli studenti a venire con noi sono due le strade: più qualità e grandi laboratori». Ferruccio Resta, non ha dubbi. Se altri atenei all'estero stanno valutando o hanno già deciso di proseguire nelle formule “dad” anche dopo l'emergenza, il rettore del Politecnico di Milano ritiene invece indispensabile il confronto, la sperimentazione diretta, l'interazione tra studenti e docenti. E in questa strategia di lungo termine si inserisce l'ultimo investimento dell'ateneo, un maxi-laboratorio dedicato al mondo dell'auto che poggia sul modello più innovativo di simulatore di guida oggi esistente sul mercato.