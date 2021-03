Karen Nahum: il ceo costruisce un nuovo patto per il futuro

Questa è una puntata speciale per CEO Confidential. Abbiamo deciso di girare le nostre telecamere e puntare gli occhi su quello che Il Sole 24 Ore, come gruppo e come media platform, sta facendo sui grandi dilemmi del futuro: new tech, sostenibilità e storytelling.Lo abbiamo chiesto a Karen Nahum, direttore generale dell'area Publishing & Digital del Sole 24 Ore. Il cambiamento va cercato e allo stesso tempo raccontato, spiega Karen, tenendo sempre al centro la sostenibilità e le nuove tecnologie. La diversity può sicuramente migliorare nei media italiani e internazionali, mentre la velocità è essenziale per sopravvivere in un mondo dove le news si consumano in frazioni di secondi.Karen Nahum punta molto sui giovani e sui progetti di innovazione ed è questo, che secondo lei, deve fare il Ceo del futuro pensando proprio alle prossime generazioni di impiegati e lettori.#CEOConfidentialIlSole24Ore