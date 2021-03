Ivan Mazzoleni: il CEO che sa gestire il paradosso

Ivan Mazzoleni non è solo il Chief Executive Officer di Flowe, un nuovo strumento di pagamento digitale calibrato sulla crescita delle persone e con un'anima sostenibile, bensì ne è il Cultural Energy Orchestrator, ovvero colui che cerca di creare la giusta energia per esprimere al meglio il potenziale dei suoi dipendenti e clienti. Il CEO di Mazzoleni è un leader autentico, con una visione a 360°, in grado di gestire il paradosso, ovvero i continui cambiamenti del nostro tempo che costringono chi è alla guida ad aggiustare sempre la rotta. Un bravo CEO, sostiene Mazzoleni, deve avere innanzitutto a cuore la sostenibilità e sa che la tecnologia senza etica non può funzionare. Fondamentale, infine, è la squadra, un vero leader deve anche saper delegare e non smettere mai di imparare.#CEOConfidentialIlSole24Ore