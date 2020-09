Italia in pole position sull'idrogeno, ora bisogna farlo convivere col gas di Sissi Bellomo 29 settembre 2020

Sul fronte dell'idrogeno l'Italia è in pole position, assicura Marco Alverà, ceo di Snam: «Siamo messi benissimo, abbiamo già fatto sperimentazioni , siamo dinamici e abbiamo un vantaggio geografico fondamentale», anche se «dovremo essere bravi a far convivere le varie fonti di energia» visto che il gas «continuerà ad avere un ruolo fondamentale nella transizione energetica al 2050». L'idrogeno puro può già transitare nei gasdotti Snam, afferma il manager: «L'adeguamento necessario non è tanto sui tubi, ma su stazioni di pompaggio e altri elementi della rete. Ci stiamo lavorando, con l'obiettivo di avere tutto hydrogen ready». Anche sul fronte dello stoccaggio sono necessari interventi. «La frontiera della ricerca per noi è capire cosa accade se mettiamo l'idrogeno nelle caverne dei giacimenti esausti».Snam ha un piano di investimenti da 6,5 miliardi, di cui 1,5 miliardi destinati a nuovi business.