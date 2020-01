Italia in Classe A: a Bruino una "scuola col cappotto"

Roma, 29 gen. (askanews) - E' online dal 28 gennaio la nuova puntata di "Italia in Classe A - La serie", l'info-reality sull'efficienza energetica di ENEA giunto al suo sesto episodio. In questa tappa il giornalista Marco Gisotti e il ricercatore dell'ENEA Antonio Disi raggiungono la scuola primaria "Marinella" di Bruino, in provincia di Torino, scoprendo come questa scuola, un tempo "un colabrodo energetico", costretta a lasciare i bambini a casa per gli spifferi e il freddo, anziché dover essere abbattuta è stata invece restituita alla comunità ed è diventata un esempio virtuoso di edificio pubblico.

Si chiamano edifici "nZEB", che significa "Nearly Zero Energy Building", ovvero "edifici a consumo quasi zero". Si tratta di edifici ad altissime prestazione energetiche i cui fabbisogni energetici - molto bassi se non quasi nulli - sono coperti in misura significativa da energia da rinnovabili prodotta localmente.

La scuola di Bruino dopo aver realizzato un cappotto esterno, ovvero una copertura termica di tutto l'edificio per isolarlo termicamente dall'esterno, ha anche cambiato tutti gli infissi e realizzato un impianto di riscaldamento intelligente. Ridotti i consumi energetici e reso le aule, la palestra e tutti gli ambienti comuni più confortevoli, ha inoltre installato dei pannelli solari per l'autoconsumo.

Un modello per l'intera comunità? Il dirigente scolastico Maurizio Giacone ne è convinto:

"Abbiamo un compito fondamentale perchè i bambini di oggi saranno gli adulti di domani e se riusciamo ad instillare in loro una attenzione alle problematiche ambientali e ad un consumo ridotto delle risorse abbiamo speranza verso un futuro migliore".

Gli studi preliminari e la diagnosi energetica dell'edificio sono stati realizzati sfruttando i fondi europei con la città Metropolitana di Torino e la collaborazione della Regione Piemonte. La messa in opera del progetto, poi, è stata realizzata da una Esco, ovvero da una "Energy Service Company", che si è fatta carico di tutti i costi e che sarà ripagata nel tempo, grazie ai risparmi ottenuti sulla bolletta energetica della scuola così rinnovata.

La sesta puntata di "Italia in classe A - la serie", intitolata "Una scuola col cappotto", è online da martedì 28 gennaio 2020 su tutti i canali di Italia in classe A on-line e su La Stampa-Tuttogreen.

"Italia in classe A - la serie" è una produzione realizzata per la campagna di informazione e formazione sull'efficienza energetica "Italia in classe A" promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dall'Agenzia Nazionale per l' Efficienza Energetica dell'ENEA.