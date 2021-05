Intesa Sanpaolo presenta la carta Exclusive per i clienti Premium

Milano, 17 mag. (askanews) - Intesa Sanpaolo entra nel settore delle carte di credito per il segmento "Premium". Arriva infatti la carta Exclusive, ideata per una clientela intraprendente e dinamica, con elevata capacita di spesa o di reddito: emessa sul circuito Mastercard, da oggi è disponibile su richiesta in tutte le filiali del Gruppo e online.

"Parliamo di una carta di credito, in realtà stiamo parlando di un servizio di cura e e di tempo, che dedichiamo alla clientela, e soprattutto di assistenza -

Andrea Lecce, direttore Sales and Marketing Privati e Aziende Retail - Ci sarà un concierge H24, assistenza per i viaggi, assicurazione su viaggi e animali domestici, servizi sulla salute, hotellerie. E' un modo per prendeci cura non solo del patrimonio e nella gestione dei rischi ma anche di ciò che è più prezioso per la nostra clientela: il tempo, che è la risorsa, per questa clientela, ancora più scarsa".

Realizzata in metallo bianco, Exclusive viene consegnata al titolare in un cofanetto dal design raffinato. L ampia liberta di spesa offerta dalla carta si accompagna a un ecosistema di servizi lifestyle e vantaggi bancari, esperienze e privilegi.

A partire dal supporto di un concierge dedicato: "Il concierge è un lifestyle manager che si chiama dal telefono o tramite la app e risponde a tutto, in qualsiasi momento: un posto difficilmente trovabile per uno spettacolo, oppure uno chef a casa o ancora una esigenza improvvisa. Qualsiasi cosa possa venire in mente", ha spiegato il manager di Intesa Sanpaolo

Insomma, si tratta di una carta ma che propone molto di più delle altre carte di credito sul mercato. "Il claim è "Tutto in una carta". Come banca possiamo offrire un modello integrato che comprende sia la parte concierge ma anche l'assistenza in filiale, l'accesso esclusivo in certi momenti, l'accesso privato alla nostra filiale on line. Contiene tutte queste componenti che come banca possiamo offrire e altri operatori non possono", ha sottolineato Lecce.

Anche la carta Exclusive è in linea con la vocazione di "banca d impatto" di Intesa Sanpaolo, sensibile alle istanze sociali delle diverse realta in cui opera: "Una caratteristica di questa carta è che il 50 per cento delle commissioni saranno devolute a progetti a favore dell'ambiente o della socialità o per risolvere problemi di un certo territorio. Le persone si sentono accolte ma non in modo utilitaristico ma in modo ampio e anche pensando al bene comune", ha concluso il direttore Sales and Marketing Privati e Aziende Retail di Intesa Sanpaolo.