Intesa Sanpaolo entra nel noleggio operativo: beni per le imprese

Milano, 18 nov. (askanews) - Intesa Sanpaolo è entrata nel mercato del noleggio operativo con Intesa Sanpaolo Rent Foryou, che si rivolge alle imprese produttrici, distributrici e alle loro aziende clienti, anche di piccolissime dimensioni, consentendo loro di usufruire delle ultime tecnologie sul mercato in tempi ristretti.

In particolare il noleggio riguarda macchinari, arredi, dispositivi tecnologici, impianti per l'efficientamento energetico, strumenti da lavoro destinati alle più svariate applicazioni, servizi e prodotti intangibili dedicati ai processi di digitalizzazione. Per il gruppo bancario guidato da Carlo Messina l'obiettivo è quello di arricchire l'offerta tradizionale rivolta alle imprese per sostenerle nella fase di rilancio e crescita, potenziando le strutture produttive.

Negli ultimi cinque anni, il mercato del noleggio non auto in Italia è cresciuto a tassi di circa il 17% annuo e ha interessato grandi player finanziari nazionali e internazionali, coinvolgendo circa 120mila imprese del territorio nazionale.

Intesa Sanpaolo Rent Foryou nasce dall'acquisizione di Euroconsult RD Spa, società tra i top performer italiani indipendenti nel noleggio operativo. Oltre 2.000 fornitori sono già convenzionati per fornire il noleggio di beni a oltre 10mila imprese clienti.